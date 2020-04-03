صحة النجف تسجل 9 إصابات جديدة بكورونا

2020/04/03 | 11:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [النجف-اين]نعلن للاخوة المواطنين عن قيام دائرة صحة النجف الاشرف بتسجيل ( 9 ) إصابات جديدة بفايروس كورونا لهذا اليوم الجمعة الموافق 3/4/2020 وذلك بعد قيام مختبر الصحة العامة في النجف الاشرف بإجراء ( 124) فحصا مختبريا لحالات ملامسة واخرى مشتبه بها.

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