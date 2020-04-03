التربية تعلن تأجيل الامتحانات التمهيدية للطلبة النازحين

2020/04/03 | 11:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجلت وزارة التربيّة، الامتحاناتِ التمهيديّةَ للطلبة الخارجيين الى حين استقرار الأوضاع المرتبطة بانتشار فيروس كورونا في البلاد.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، حيدر فاروق السعدون في تصريح صحفي، تابعته “العهد نيوز”، إن وزارته وجهت بتأجيل الامتحانات التمهيديّة للطلبة الخارجيين في البلاد للعام الدراسي الحالي 2019 – 2020”.وبيّن أن “مواعيد الامتحانات ستحدد وفقا لاستقرار الوضع […]

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