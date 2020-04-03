2020/04/03 | 11:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع النائب عن تحالف سائرون أمجد العقابي انعقاد جلسة البرلمان لمنح الثقة للحكومة الأسبوع المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن سائرون: جلسة منح الثقة الأسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن سائرون: جلسة منح الثقة الأسبوع المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).