العمل تدرس توزيع دفعات مالية للمتضررين من حظر التجوال

2020/04/03 | 11:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، الجمعة، تأجيل استيفاء القروض الصغيرة الممنوحة للمستفيدين مدة 3 اشهر، فيما حدد الاحد المقبل موعدا لصرف رواتب المعين المتفرغ بعد حل كافة الاشكاليات.

وذكر اعلام الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، ان “وزير العمل باسم عبد الزمان ناقش مع الملاك المتقدم للوزارة عبر شبكة تليكونفرس خطة الوزارة الخاصة بمواجهة التبعات الاقتصادية الناتجة عن وباء كورونا وحظر التجوال المفروض”.

واضاف، البيان ان “الوزير قرر خلال الاجتماع، توزيع رواتب المعين المتفرغ لفئة ذوي الاعاقة في موعد اقصاه الاحد المقبل، بعد حل الاشكالات المالية والادارية كافة”.

وتابع، “كما قرر ايضاً تأجيل استيفاء اقساط القروض الممنوحة للمستفيدين من صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل لمدة ثلاثة اشهر مراعاةً للوضع المعيشي لهذه الفئة في ظل الظرف الحالي”.

واشار البيان، الى انه “تم خلال الاجتماع مناقشة الجوانب المالية والقانونية والادارية لمقترح منح مبلغ مالي الى الفئات المتأثرة بالحظر”، مؤكداً “الاتفاق على اكمال تلك الجوانب واعداد دراسة بالموضوع لغرض عرضها الاسبوع المقبل في اجتماع مجلس الوزراء لإصدار القرار المناسب وفقا للصلاحيات والامكانيات المالية”.

ودعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية الى “توسيع التعاون مع المنظمات والشركات العاملة في العراق بغية توفير سلات غذائية متنوعة توزع وفقا لقاعدة البيانات المتوفرة لدى الوزارة”.

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