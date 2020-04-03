🟠هلموا لرعاية الأيتام وكفالتهم فلايرعاهم الا الكرام

2020/04/03 | 11:52 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد الحاج بمناسبة يوم اليتيم العربي في أول كل جمعة من شهر نيسان / ابريل أعيد نشر مقترحات عن اليتيم أجد نشرها من الاهمية بمكان في ظل الظروف التي تعيشها […]

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