وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز الـ 6 الاف

2020/04/03 | 11:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جامعة “جونز هوبكنز”، الأمريكية، اليوم الجمعة، أن عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة قد تجاوز عتبة الستة آلاف.وقالت الجامعة التي تعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كورونا، إن “الولايات المتحدة سجلت 1169 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية”.وأضافت ان “العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ

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