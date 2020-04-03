وزارة الخارجية: ارتفاع الاصابات بكورونا بين ابناء الجاليات العراقية الى 161 اصابة و 4 وفيات

2020/04/03 | 11:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الخارجية عن ارتفاع عدد الاصابات بفايروس كورونا بين ابناء الجاليات العراقية في العالم الى 161 اصابة وارب وفيات .

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