عبدالامير الركابي - كورونا: انقضاء الزمان ونهاية المجتمعات؟/1

2020/04/03 | 12:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالامير_الركابي مع الكورونا يصير من غير المعقول اغفال، او التغاضي عن تدرجات نموعملية الطرد، او الرفض والمعاكسة الأرضية لضيفها الكائن الحي البشري، بجعل وجودة اقرب للاستحالة، وكون ذلك خاصية أساسية وبدئية متضمنه سرالقوة التحولية البيئية داخل الظاهرة الاجتماعيه، وذلك بخلاف وحدانية وغلبة مفهوم الأرض المهياة لاحتضان الكائن الحي وحضوره، بتيسر سبل تدبيره وجوده، والتوافق مع حهده كما هو حاصل كمثال اول في المجتمع......

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