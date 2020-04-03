الخارجية تعلن تسجيل 96 إصابة و4 وفيات جديدة بكورونا لعراقيين في الخارج

2020/04/03 | 12:02 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، احمد الصحاف، اليوم الجمعة، عن تسجيل 96 إصابة واربع وفيات جديدة بفيروس كورونا لمواطنين عراقيين مقيمين خارج البلاد.

وقال الصحاف في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "تم تسجيل 37 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في النرويج، و35 حالة في لوس أنجلس، و22 حالة في السويد، وحالتان في كندا، لمواطنين عراقيين في الخارج".

وأضاف انه "تم تسجيل اربع حالات وفاة منها حالتان في السويد، وحالة في ألمانيا، وأخرى في بريطانيا، لأبناء الجالية العراقية بفيروس كورونا".

وبين ان "العدد الكلي للعراقيين المصابين بكورونا في عموم العالم 161 حالة، بواقع: 40 حالة في امريكا، و37 في النرويج، و22 في السويد، و11 حالة في كل من بلجيكا والاردن، و10 حالات في كندا، وسبع في ايطاليا، وخمس في كل من بريطانيا والنمسا وهولندا، وحالتان اثنتان في كل من لبنان والسعودية، وحالة وحيدة في الامارات".

وتنوهت "الغد برس" إلى أن مجموع الأرقام التفصيلية لإحصائية وزارة الخارجية التي أوردها هذا البيان تبلغ 158 إصابة وليس 161 إصابة كما أجملها البيان.

وأوضح الصحاف ان "العراق سجل سبع حالات وفاة في الخارج، 3 في بريطانيا، و2 في السويد، وحالة واحدة في كل من المانيا وهولندا"، مشيرا الى ان "حالات الشفاء في عموم العالم بلغت اربع حالات، منها حالتان في كندا وواحد في كل من ايران والاردن".

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