صحة النجف تسجل 9 اصابات جديدة بكورونا

2020/04/03 | 12:02 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الجمعة، عن تسجيل تسع اصابات جديدة بفيروس كورونا ليبلغ اجمالي الاصابات 141 اصابة في عموم المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه "نعلن تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم، وذلك بعد قيام مختبر الصحة العامة في النجف بإجراء 124 فحصا مختبريا لحالات ملامسة واخرى مشتبه بها".

وبينت ان "الحالات توزعت بواقع: ثمان منها ملامسة لحالة موجبة مشخصة سابقا في المشخاب، وحالة واحدة مشتبه بها في مدينة النجف".

وأضافت ان "مجموع الاصابات بلغ 141 اصابة في عموم المحافظة، شفي منها 41 حالة فيما توفيت اربع حالات، وغادرت حالتان الى بلادهما ايران".

وأكدت الدائرة "اتخاذ كافة الاجراءات العلاجية للمصابين والاجراءات الوقائية بحق الملامسين لهم"، داعية "جميع المواطنين الالتزام بتوصيات خلية الازمة وفي مقدمتها الالتزام بحظر التجوال".

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