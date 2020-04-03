2020/04/03 | 12:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حالة الطقس: توقعات بهطول امطار وثلوج ووصول منخفض جوي في الايام القادمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/03 | 12:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حالة الطقس: توقعات بهطول امطار وثلوج ووصول منخفض جوي في الايام القادمة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حالة الطقس: توقعات بهطول امطار وثلوج ووصول منخفض جوي في الايام القادمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).