2020/04/03 | 12:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت صحة نينوى الجمعة عن تماثل شفاء اول حالة إصابة في المحافظة من فيروس كورونا.وابلغت صحة نينوى شفق نيوز، ان اول مصاب بالفيروس غادر اليوم المستشفى بعد تماثله للشفاء.وذكرت ان المصاب هو رب عائلة مصابة ومتبقى اربعة فقط منها في المستشفى يتلقون العلاج في الموصلمن جانبه قال مدير مستشفى السلام بالموصل الدكتور مضر العمري "لم تسجل مستشفيات الموصل منذ 10ايام اي اصابة والمتبقي فقط اربع اصابات من عائلة واحدة بعد مغادرة رب العائلة وتماثله للشفاء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموصل تزف خبراً بشأن فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموصل تزف خبراً بشأن فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).