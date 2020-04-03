هيئة الإعلام تستنكر ادعاءات رويترز وتقرر تعليق عملها بالعراق وفرض غرامة مالية عليها

2020/04/03 | 12:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت هيئة الاعلام والاتصالات قرارا يتضمن تعليق رخصة وكالة رويترز الإخبارية، وفرض غرامة مالية عليها لمخالفتها شروط الترخيص الممنوحة لها.

وأعربت الهيئة في بيان عن استمرارها واستغلالها مما نشرته الوكالة وإدعاءها بأن إعداد المصابين بفيروس كورونا في العراق يفوق ما هو معلن، مبينة ان طريقة تعاطي الوكالة ما الوضع العراقي، يعرض الأمن المجتمعي للخطر ويعرقل الجهود الحكومية في مكافحة الفيروس.

وأوضحت الهيئة انها قررت وعلى خلفية ما صدر عن الوكالة، تعليق رخصة مكتبها في العراق لمدة ثلاثة اشهر، وتغريمها مبلغ خمسة وعشرين مليون دينار عراقي، والتزامها بتقديم إعتذار رسمي للحكومة والشعب العراقي، لافتة إلى ان إعداد المصابين التي أعلنتها وكالة رويترز تنافي ما أكده مكتب العراق لمنظمة الصحة العالمية، والذي أشار إلى ان ممثلي المنظمة منتشرون في جميع المختبرات العراقية، وإلى عدم وجود إصابات أخرى غير المسجلة والمعلمة رسميا.

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