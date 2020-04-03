صحة كردستان تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في اربيل ليرتفع العدد الكلي الى 204 حالة

2020/04/03 | 12:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-كردستان

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الجمعة (03 نيسان 2020)، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفايروس كورونا في محافظة أربيل.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في اربيل ، ليرتفع العدد الكلي الى 204 حالة في عموم الإقليم".

يتبع.........

بغداد اليوم-الديوانية

حذر جهاز الأمن الوطني في محافظة الديوانية، الجمعة (03 نيسان 2020)، من يحاول الترويج لكسر حظر التجوال في المحافظة، فيما أكد الجهاز أن المروجين لهذه الظاهرة يعتبرون خارجين عن القانون.

وذكر الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أ

بغداد اليوم - ذي قار

أصدرت قيادة شرطة ذي قار، الخميس (2 نيسان 2020)، قرارات جديدة لخلية الازمة للحد من انتشار كورونا.

وقال المتحدث الرسمي باسم القيادة شرطة العقيد فؤاد كريم في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اجتماع خلية الازمة، نتج عنه

بغداد اليوم - بغداد

ردت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، على ’’التشكيك’’ بأعداد الإصابات والوفيات التي تعلنها في العراق.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "بعض الوكالات الخبرية والصحف تشكيكا بأعداد الإصا

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