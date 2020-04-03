قتلى وجرحى بانفجار عبوة استهدفت منتسبين أثناء التحاقهم لوحداتهم العسكرية في كركوك

2020/04/03 | 12:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كركوك

أفاد مصدر أمني، في محافظة كركوك، الجمعة (03 نيسان 2020)، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت عجلة تحمل منتس...





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