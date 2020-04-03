بالوثيقة: الشباب والرياضة تخلي مسؤوليتها من تأخير رواتب الموظفين بالاتحادات الرياضية

2020/04/03 | 12:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

اكدت مديرية الدائرة المالية والادارية في وزارة الشباب والرياضة، الجمعة (3 نيسان 2020)، عدم مسؤوليتها عن تأخير رواتب العاملين في الاتحادات الرياضية، كونها خاطبت وزارة المالية من أجل صرفها لهم أصولياً.

وقال مدير الدائرة شاكر محمد عودة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن:" ما يُثار إعلامياً سواء عبر قنوات اعلامية رسمية ومواقع إلكترونية، فضلاً عن مواقع التواصل الإجتماعي، من قبل بعض المسؤولين او رؤساء الاتحادات بشإن تأخير صرف رواتب ومستحقات العاملين في اللجنة الأولمبية، والاتحادات الرياضية، وتحميل وزارة الشباب والرياضة مسؤولية هذا التأخير رجماً بالغيب دون مفاتحة الوزارة أو الرجوع إليها للوقوف على حقيقة ما يحصل، يُعد إتهاماً يجب علينا إزاءه الرد بالوثائق".

وأضاف:" بعيداً عّن التصريحات والتراشقات الاعلامية هنا وهناك فإن الكتب الرسمية المثبت تواريخها، والصادرة من الوزارة بجميع المبالغ المستحقة للجهات المشار اليها في هذه الكتب للتغطية الخاصة بالرواتب تفصيلياً الى محاسبة المالية ودائرة الموازنة، ليطلع عليها من يود ذلك ولا يستبق الاحداث في التصريح إعلاميا"ً.

وبين ان:" الوزارة حرصت و حريصة دائماً على إكمال المهمة المنوطة بها من واقع الاستحقاق الطبيعي للعاملين في الوسط الرياضي أولاً، ولان الوزارة نجحت في حسم اكثر من تجربة بمرونه وسرعة في الانجاز ومتابعة دقيقة للعمل ثانياً".

واوضح:" وسبق للوزارة ان طالبت الاتحادات الرياضية بفتح حساب خاص بها و إحاطة دائرة المحاسبة في وزارة المالية لتخصيص الاموال.



عطفاً على قرار مجلس الوزراء بشأن إشراف الوزارة على عملية صرف الأموال الى الاتحادات وتدقيق عملية الصرف معززة بالأنشطة السنوية لكل اتحاد، فاننا ننتظر الاموال كونها ليست ضمن الموازنة التشغيلية للوزارة، بل العملية مستقلة ويتم ايداعها في أرصدة الاتحادات ولا يجوز للوزارة سحب هذه الاموال".

يشار الى ان الموظفين العاملين بالاتحادات الرياضية لم يستلموا رواتبتهم منذ بداية العام الجاري.

بغداد اليوم- متابعة

وضع نادي برشلونة موعداً مبدئياً للعودة إلى التدريبات الجماعية، رغم استمرار تفشي فيروس كورونا، وعدم وضوح المستقبل القريب، وما يُصاحبه من صعوبة في التنبؤ بما سيحدث بعد أسبوعين أو 3.

ويثير انتشار جائحة كورونا القلق والذعر حول ا

بغداد اليوم/ متابعة

أعلن نادي أتالانتا الإيطالى، عن وفاة زكريا كوميتي نجم الفريق السابق، متأثراَ بفيروس كورونا المستجد.

وقال أتالانتا فى بيان له: ، ان "زتشريا كوميتي، هو من الجيل التاريخي لأتالانتا، الذي فاز بكأس إيطاليا في عام 1963،

بغداد اليوم - متابعة

فارق أسطورة ريال مدريد جويو بينيتو الحياة اليوم الخميس حسبما أعلن النادي الإسباني في بيان عبر موقعه الرسمي منذ قليل.

وعبر ريال مدريد عن حزنه لفقدان واحد من أساطير النادي وقال في البيان "يرغب نادي ريال مدريد في إرس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالوثيقة: الشباب والرياضة تخلي مسؤوليتها من تأخير رواتب الموظفين بالاتحادات الرياضية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالوثيقة: الشباب والرياضة تخلي مسؤوليتها من تأخير رواتب الموظفين بالاتحادات الرياضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).