الصحة العالمية تصدر تصريحا حول أعداد إصابات كورونا بالعراق

2020/04/03 | 12:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت منظمة الصحة العالمية مطابقة أعداد الإصابات المعلنة بفيروس كورونا في العراق مع الواقع، وأشادت بإجراءات السلطات الصحية في مواجهة هذا الوباء....

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