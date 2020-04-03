2020/04/03 | 12:02 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتقد علماء من كلية الطب بجامعة “بيتسبرغ” في ولاية بنسلفانيا الأميركية أنهم وجدوا لقاحاً محتملاً لفيروس “كورونا” المستجد.وقالوا إن «هناك إمكانية لطرح اللقاح بسرعة، وكبح الانتشار الرهيب لهذا الوباء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه («نجحت التجربة على الفئران».. علماء يتحدَّثون عن لقاحٍ أميركي للمصابين بـ”كورونا”) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان («نجحت التجربة على الفئران».. علماء يتحدَّثون عن لقاحٍ أميركي للمصابين بـ”كورونا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).