2020/04/03 | 12:02 - المصدر: الحل الاخباري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- معابر “نظامية” و “تهريب”.. عنوان لصراعات الفصائل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الحل الاخباري الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/03 | 12:02.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الحل الاخباري.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معابر “نظامية” و “تهريب”.. عنوان لصراعات الفصائل) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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