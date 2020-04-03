ارتفاع عدد المصابين بـ”كورونا” في صفوف الجاليات العراقية إلى 161 حالة

2020/04/03 | 12:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الخارجية عن ارتفاع اعداد الاصابات بفيروس كورونا في صفوف الجالية العراقية بعموم بلدان العالم الى 161 حالة.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه ان حالات الوفاة في عموم العالم بصفوف الجالية العراقية بلغت 7 حالات سجلت السويد حالتين منها وثلاثة في بريطانيا وحالة في هولندا واخرى […]

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