صحة كردستان تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في اربيل

2020/04/03 | 12:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كردستان أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الجمعة، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفايروس كورونا في محافظة أربيل.وذكرت الوزارة في بيا، تلقته "كلكامش برس" أنه "تم تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في اربيل ، ليرتفع العدد الكلي الى 204 حالة في عموم الإقليم".

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