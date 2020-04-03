شفاء اول مصاب بكورونا في نينوى

2020/04/03 | 12:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/نينوى كشفت صحة نينوى اليوم الجمعة عن تماثل شفاء اول حالة إصابة في المحافظة من فيروس كورونا.وذكرت صحة نينوى، في بيان مقتضب، ان "اول مصاب بالفيروس غادر اليوم المستشفى بعد تماثله للشفاء".واوضحت ان "المصاب رب عائلة مصابة ومتبقى اربعة فقط منها في المستشفى يتلقون العلاج في الموصل".من جانبه قال مدير مستشفى السلام بالموصل الدكتور مضر العمري: "لم تسجل مستشفيات الموصل منذ 10ايام اي اصابة والمتبقي فقط اربع اصابات من عائلة واحدة بعد مغادرة رب العائلة وتماثله للشفاء".

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