بومبيو: الدبلوماسيون الإيرانيون عملاء إرهاب

2020/04/03 | 12:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة في هجوم حاد جديد على إيران، حمل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، دبلوماسيي الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية عن تنفيذ "أعمال إرهابية".وجاء ذلك في تغريدة نشرها بومبيو على حسابه الرسمي في "تويتر" أمس الخميس، تعليقا على مزاعم تحدث مؤخرا عن تورط دبلوماسيين إيرانيين في اغتيال معارض إيراني في تركيا.وقال بومبيو في التغريدة: "التقارير عن ضلوع دبلوماسيين إيرانيين في اغتيال معارض إيراني بتركيا مقلقة، لكنها تتوافق بالكامل مع مهامهم."الدبلوماسيون" الإيرانيون عملاء إرهاب ونفذوا اغتيالات ومخططات تفجير عديدة في أوروبا خلال العقد الماضي"، حسب زعمه.ويأتي هذا الكلام تعليقا على تقرير نشرته مؤخرا وكالة "رويترز" ومفاده أن مسؤولين اثنين في القنصلية الإيرانية بمدينة اسطنبول حرّضا على مقتل الصحفي الإيراني المعارض، مسعود مولوي وردنجاني، الذي اغتيل بالرصاص في المدينة يوم 14 نوفمبر 2019 بعد نحو عام من مغادرته بلده.

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