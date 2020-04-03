2020/04/03 | 12:47 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت الحكومة السوريّة تطبيق حظر التجوّل في كامل البلاد بدءً من الساعة الثانية عشرة اليوم الجمعة وحتى السادسة من صباح الغد السبت، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازيّة لمواجهة انتشار فيروس #كورونا.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء تطبيق حظر تجوّل كامل في سوريا) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء تطبيق حظر تجوّل كامل في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).