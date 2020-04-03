سحب مرسوم تعيين القاضي محمد رجب الكبيسي عضوا اصليا بالاتحادية

2020/04/03 | 12:48 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلن مجلس القضاء الاعلى، أن ديوان رئاسة الجمهورية سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين القاضي محمد رجب الكبيسي عضوا اصليا في المحكمة الاتحادية

يتبع..





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