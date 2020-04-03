2020/04/03 | 12:55 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة: العاهل السعودي يأمر بتعويضات 9 مليارات ريال للمتضررين من تفشي كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/03 | 12:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة: العاهل السعودي يأمر بتعويضات 9 مليارات ريال للمتضررين من تفشي كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة: العاهل السعودي يأمر بتعويضات 9 مليارات ريال للمتضررين من تفشي كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).