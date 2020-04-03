المناضل-ة - كوفيد-19 والأزمة الاقتصادية وعالم الجنوب. من أجل مقاربة أممية، بقلم آدم هنية

2020/04/03 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #المناضل-ة تتغير حياتنا، من جراء تسوماني كوفيد-19، بكيفية لم تكن قابلة للتصور قبيل بضعة أسابيع.لم يشهد العالم قط، منذ الانهيار الاقتصادي في 2008-2009، مثل هذه التجربة الجماعية: أزمة عالمية فريدة، بطفرات سريعة، تنظم إيقاع حياتنا اليومية وفق حساب معقد للمخاطر والاحتمالات المتنافسة.ردت العديد من الحركات الاجتماعية بمطالب تأخذ بجدية عواقب الفيروس الكارثية المحتملة، مستنكرةً وفي الآن ذاته عجز الحكومات الرأس......

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