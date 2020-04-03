2020/04/03 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_ماجد_ديُوب كورونا والعالم وسوريّا لاشكّ في أنّ تشابك مصالح العالم المعاصر وتعقيداتها يفرض علينا أن نرى البعد السيّاسيّ لما يحدث في العالم فبدون رؤيتنا هذه تبقى الصّورة غائمةٌ ونبقى نتخبّط في ردود أفعالنا تُجاههافيروس كورونا أصبح من الثّابت علميّاً أنّه وكما ورد من مصادر علميّةٍ كثيرةٍ هو تصنيع المخابر الأمريكيّةمن مزايا هذا الفايروس أنّه الحسنة أنّه لاينتقل كما الغازات وفايروس الإنفلونزا القريب ......

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