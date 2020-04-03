القضاء اليمني يُباشر بمحاكمة “الحوثي” بتهمة الانقلاب على السلطة

2020/04/03 | 13:02 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة اليمنية المؤقتة #عدن، أولى جلساتها لمحاكمة /32/ قيادياً في ميليشيا الحوثي، بتهمة الانقلاب على السلطة الشرعية في 2014.ومن بين المتهمين زعيم الميليشيات #عبدالملك_الحوثي، […]

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