بالفيديو .. اللواء ٥٢ في الحشـد يحول مقره الى مستشفى ميداني في كركوك لاستضافة المصابين بكورونا

2020/04/03 | 13:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللواء ٥٢ في الحشـد الشعبي يحول مقره الى مستشفى ميداني في كركوك لاستضافة المصابين بكورونا.للحد من الإصاباتاللواء ٥٢ في الحشد /كركوك يحول مقره الى مستشفى ميداني#العراق #كركوك#الحشد_الشعبي#حملة_وعي #وعي#كبح_الجائحة pic.twitter.com/BvhgQMyZ7f — وكالة صدى الاعلام (@presssiraq) April 3, 2020

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