تسجيل 134حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية وارتفاع العدد لأكثر من 3 آلاف بإيران

2020/04/03 | 13:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الجمعة (03 نيسان 2020)، تسجيل 134 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، و27...





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