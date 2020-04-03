انتهاء الحجر الصحي للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

2020/04/03 | 13:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – متابعة

أعلن الناطق باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الجمعة 03 نيسان 2020)، أن ميركل أنهت الحجر الصحي الخاص بها.

يتبع .



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بغداد اليوم- بغداد

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