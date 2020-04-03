هكذا احتفلت زينة يازجي بعيد ميلادها مع زوجها

2020/04/03 | 13:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أحتلفت مقدمة البرامج الشهيرة زينة يازجي بعيد ميلادها بعيداً عن زوجها بسبب تعليق رحلات الطيران.ونشرت يازجي تغريدة بمقطع مصور عن احتفالها الصغير بعيد ميلادها عبر اتصال فيديوي مع زوجها الممثل السوري عابد فهد.وقالت في التغريدة “غريبة هذه الدنيا! و غريب قدرتنا على التأقلم، و تحويل الألم الى أمل، عيد ميلادي […]

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