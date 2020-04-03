تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا في أربيل وحصيلة كردستان ترتفع ل 204 مصابا

2020/04/03 | 13:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة بحكومة إقليم كردستان، تسجيل ارتفاع جديد بحصيلة المصابين بفيروس كورونا.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى تسجيل ثلاث إصابات جديدة في محافظة أربيل، لامرأة وطفل من المخالطين لمريض تم اكتشاف أصابته بالفيروس يوم امس، إضافة إلى شخص عائد من خارج البلاد، ليرتفع بذلك مجمل عدد المصابين الى مئتين واربع حالات، من بينها حالتي وفاة، مقابل تماثل اثنين وستين مصابا للشفاء.

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