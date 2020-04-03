البصرة.. تجهيز 4 مستشفيات استثمارية ضمن جهود مواجهة “كورونا”

2020/04/03 | 13:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس هيئة استثمار البصرة، علاء عبد الحسين سلمان ،الجمعة، عن توجية اربع مستفيات استثمارية لتقديم الدعم بالاجهزة و الاستشارات الطبية و توفير ردهات لمعالجة المصابين.قال سلمان في تصريح تابعته “العهد نيوز”، إن “الهيئة قامت بمخاطبة ثلاثة مستشفيات في مركز المدينة و مستشفى واحدة في قضاء الزبير، من أجل تجاوز الأزمة وتقليل الأضرار والخسائر […]

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