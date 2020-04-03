🟠 وزارة الخارجية تعلن ارتفاع الإصابات بكورونا لعراقيي الخارج إلى 161 حالة وتسجيل أربع وفيات

2020/04/03 | 13:17 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، احمد الصحاف، اليوم الجمعة، عن تسجيل 96 إصابة واربع وفيات جديدة بفيروس كورونا لمواطنين عراقيين مقيمين خارج البلاد. وقال الصحاف في بيان، تلقت “الغد برس” […]

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