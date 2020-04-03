تحولات دراماتيكية في اسعار النفط قبل اجتماع أوبك..والعراق المثقل بالديون قد يفقد زبائنه 

2020/04/03 | 13:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- يس عراق: عادت اسعار النفط العالمية الى الارتفاع مجدداً، بعدما قفزت في تعاملات العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 30%، استجابة الى تحركات الرئيس الامريكي دونالد ترامب باتجاه المملكة العربية السعودية، وتأييد قوي لإجتماع عاجل لمنظمة أوبك وشركائها الخارجيين، والمقرر عقده يوم الاثنين المقبل.ويبدو ان الضغط الامريكي اسفر سريعاً عن استجابة سعودية، حيث […]

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