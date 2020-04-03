نائب يطالب بإطلاق سراح “أبناء المقاومة” قبل تفشي “كورونا”

2020/04/03 | 13:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب عضو مجلس النواب سلام الشمري الحكومة باتخاذ الإجراءات السريعة بإطلاق سراح المجاهدين والمعتقلين الابرياء قبل تفشي فيروس كورولا.وقال الشمري، في بيان صحفي، تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان على الحكومة والجهات المعنية الإسراع بإطلاق سراح المجاهدين من ابناء المقاومة وإصدار عفو عام وفق القانون يشمل أكبر عدد من المعتقلين ويستثنى الإرهاب وسارقي اموال […]

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