دهوك.. هكذا بدت الاجواء في مجمع سكني معزول بسبب كورونا

2020/04/03 | 13:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترصد عدسة شفق نيوز من الجو "درون" مجمع قدش السكني شرقي قضاء العمادية في دهوك والذي خُضع لحجر صحي اثر تسجيل اصابتين بفيروس كورونا.

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