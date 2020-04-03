الذهب مستقر قبل بيانات أمريكية وارتفاع الدولار يكبح المكاسب

2020/04/03 | 13:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

استقرت أسعار الذهب دون تغيير يُذكر يوم الجمعة، إذ يكبحها ارتفاع الدولار، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة لاستقاء المزيد من المؤشرات بشأن التأثير الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية دون تغيير عند 1612.58 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0834 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفز 1.4 بالمئة يوم الخميس إذ أجج ارتفاع قياسي لعدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية المخاوف بشأن الضرر الاقتصادي الناجم عن الفيروس وقاد طلبا على الملاذ الآمن.

وانخفض المعدن الأصفر 0.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري بعد أن قفز ثمانية بالمئة في الأسبوع السابق.



وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1631.40 دولار للأوقية يوم الجمعة.

وقال إليا سبيفاك محلل سوق الصرف لدى ديلي إف.إكس إن الذهب لم يتمكن من تكوين موجة صعود بسبب ارتفاع الدولار بصفة عامة.

والدولار مرتفع 0.4 بالمئة مقابل عملات منافسة رئيسية، بعد أن بلغ أعلى مستوياته في أسبوع في وقت سابق من الجلسة بفعل مخاوف حيال ركود عالمي.

وربح الذهب ما يزيد عن ستة بالمئة منذ بداية العام الجاري، لكنه شهد موجات بيع كبيرة في الآونة الأخيرة إذ حفز تراجع عالمي في الأسهم المستثمرين على بيع الذهب للحصول على السيولة وتغطية مراكز شراء بالهامش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2225.78 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين 1.2 بالمئة إلى 718.34 دولار للأوقية.



ويتجه المعدنان لتكبد خسائر أسبوعية.

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