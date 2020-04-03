2020/04/03 | 13:24 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعضاء إدارة الهيئة المؤقتة لادارة الاتحاد العراقي لكرة القدم هم: د.شامل كامل و احمد علي و رافد عبد الامير و د.اسعد لازم

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