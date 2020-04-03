احمد جمعة - هل تعود الشيوعية إلى أوروبا من باب الكورونا؟

2020/04/03 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #احمد_جمعة العالم بدأ يتغير منذ الآن...وسوف يتغير كليةً بعد أزمة الكورونا، دون شك...كوبا التي كانت صغيرة محاصرة من قبل الغرب، هي اليوم دولة عظمى تمكنت من الوقوف إلى جانب إيطاليا الدولة الأوروبية الكبيرة بينما خذلاها أمريكا والحلفالأوروبي...العالم سيتغير بعد هذه الأزمة...سوف تتراجع دول كبيرة للخلف وتتقدم دول صغيرة للأمام...النظام الشيوعي كما يبدو لم ينتهي من العالم ومن المرشح بعد أن ارتفعت أصوات في فرن......

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