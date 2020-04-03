2020/04/03 | 13:28 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيفا اشترط على د.رافد عبد الامير تقديم استقالته من رئاسة الاتحاد الفرعي لمحافظة بابل ليمون عضواً بالهيئة المؤقتة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيفا اشترط على د. رافد عبد الامير تقديم استقالته من رئاسة الاتحاد الفرعي لمحافظة بابل ليمون عضواً بالهيئة المؤقتة) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيفا اشترط على د. رافد عبد الامير تقديم استقالته من رئاسة الاتحاد الفرعي لمحافظة بابل ليمون عضواً بالهيئة المؤقتة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).