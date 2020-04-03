2020/04/03 | 13:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على 30 مخالفا لقرار حظر التجوال الوقائي في مناطق متفرقة من العاصمة.

وقالت المديرية في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "من خلال تطبيق وتنفيذ التعليمات الصادرة من خلية الأزمة لمواجهة فيروس كورونا بتطبيق حظر التجوال ضمن العاصمة بغداد حيث تمكنت دوريات شرطة نجدة بغداد من القبض على 30 شخصا في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد وذلك لمخالفتهم ضوابط حظر التجوال".

وأضافت انه "تم تسليمهم إلى مراكز الشرطة اصوليآ لاكمال بقية الاجراءات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 30 مخالفا لقرار الحظر الوقائي في بغداد) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 30 مخالفا لقرار الحظر الوقائي في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).