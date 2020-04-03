الوكالة الامريكية للتنمية توفر مولدات كهربائية لعيادات طبية في نينوى

2020/04/03 | 13:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت السفارة الامريكية في العراق، اليوم الجمعة، عن قيام الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بتوفير مولدات كهربائية لست عيادات طبية في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى.

وقالت السفارة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه "قامت الولايات المتحدة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبالشراكة مع منظمة الرسل الصغار للإغاثة والتنمية بتوفير مولدات كهربائية لست عيادات صحية في الحمدانية وتجهيز مركز تدريب للعاملين بالقطاع الصحي".

وأضافت ان "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بدعم إدارة الصحة المحلية لإجراء حملة لتوعية السكان بأفضل ممارسات الصحة العامة والخدمات التي تقدمها العيادات الصحية".

وأوضحت انه "تعتمد هذه المساعدات على الاستثمار طويل الأمد بالقطاع الصحي في العراق، والذي يقارب من 4 مليارات دولار في مجال الصحة وحده".

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