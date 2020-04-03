محرقة جثث الموتى في ميلانو تغلق أبوابها.. طاقتها لا تستوعب الاعداد

2020/04/03 | 13:35 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/غلق المركز الكبير لإحراق جثث الموتى في مدينة ميلانو الإيطالية أبوابه، مساء امس الخميس ، بسبب العدد الكبير للجثث الذي يفوق طاقته الاستيعابية.وقال مجلس المدينة في بيان، الخميس، إن فترة الانتظار لحرق الجثث في مركز "كريماتوريو دي لامبراتي" قد تصل إلى 20 يوما.وأضاف المجلس على موقعه الإلكتروني أن طول فترة الانتظار لحرق الجثث قد تتمخض عنه مشاكل تتعلق بالنظافة والصحة العامة.وسجل أكثر من نصف الوفيات في إيطاليا جراء تفشي فيروس كورونا في لومبارديا بمنطقة ميلانو شمالي البلاد، المركز الاقتصادي لشبه الجزيرة.وأعلنت السلطات الإيطالية الخميس، تسجيل 760 وفاة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 13 ألف و915 شخصا.

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