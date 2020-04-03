ميركل تنهي الحجر الصحي بعد تشخيص خلوها من فيروس كورونا

2020/04/03 | 13:35 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اثبتت الفحوصات سلامة المستشارة الالمانية انغيلا ميركل من الاصابة بفيروس كورونا.قال الناطق باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنها أنهت الحجر الصحي الخاص بها، اليوم الجمعة، وعادت إلى المستشارية، وذلك بعد أن أجرت اختبار فيروس كورونا عدة مرات وثبتت سلبيته.وأعلنت ألمانيا، يوم 22 آذار الماضي، وضع المستشارة أنجيلا ميركل، في الحجر الصحي، بعدما تم التأكد من إصابة أحد الأطباء المعالجين لها بفيروس كورونا المستجد

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