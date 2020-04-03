2020/04/03 | 13:35 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلنت دائرة صحة النجف، الخميس (03 نيسان 2020)، تماثل تسعة أشخاص مصابين بفيروس كورونا للشفاء التام....
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صحة النجف: تماثل 9 مصابين بفيروس كورونا للشفاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- النجف
أعلنت دائرة صحة النجف، الخميس (03 نيسان 2020)، تماثل تسعة أشخاص مصابين بفيروس كورونا للشفاء التام....
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صحة النجف: تماثل 9 مصابين بفيروس كورونا للشفاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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