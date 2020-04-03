صحة النجف: تماثل 9 مصابين بفيروس كورونا للشفاء


صحة النجف: تماثل 9 مصابين بفيروس كورونا للشفاء
2020/04/03 | 13:35 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- النجف

أعلنت دائرة صحة النجف، الخميس (03 نيسان 2020)، تماثل تسعة أشخاص مصابين بفيروس كورونا للشفاء التام....

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