خلال يوم واحد.. إسبانيا تسجل أكثر من 7 آلاف إصابة بكورونا وتتخطى إيطاليا بعدد الإصابات

2020/04/03 | 13:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الإسبانية، الجمعة (03 نيسان 2020)، تسجيل 932 وفاة ونحو 7.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة الإسبانية، أن "عدد ضحايا كورونا في إسبانيا بلغ بهذه الوفيات الجديدة 10935 شخصا، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد منذ أمس من 110238 حتى 117710 حالات".

وبذلك، تخطت إسبانيا إيطاليا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، وصعدت إلى المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في قائمة أكبر بؤر الفيروس على مستوى العالم.

وشهد عدد وفيات اليوم في إسبانيا انخفاضا مقارنة مع معدلات يوم أمس، حين سجلت 950 وفاة في البلاد خلال 24 ساعة، أي أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الضحايا منذ بدء تفشي كورونا في البلاد.

بغداد اليوم- النجف

أعلنت دائرة صحة النجف، الخميس (03 نيسان 2020)، تماثل تسعة أشخاص مصابين بفيروس كورونا للشفاء التام.

وقالت الدائرة في بيان ، تلقته (بغداد اليوم)، إن " تسعة اشخاص مصابين بفيروس كورونا، تماثلوا للشفاء وتم مغادرتهم مستش

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الجمعة (03 نيسان 2020)، تسجيل 134 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، و2715 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت الوزارة أن "العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس ارتفع إلى 3294 والإصابات إلى 53183

بغداد اليوم-البصرة

أعلن محافظ البصرة، اسعد العيداني، الجمعة (03 نيسان 2020)، تماثل عشر حالات جديدة مصابة بفايروس كورونا المستجد للشفاء التام.

وقال العيداني في تصريح صحفي، إن "10 حالات جديدة مصابة بفايروس كورونا المستجد في محافظة البصرة

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