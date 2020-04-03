الفيفا يقرر تسمية اياد بنيان رئيساً مؤقتاً للكرة العراقية

2020/04/03 | 13:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف المكلف بادارة اتحاد الكرة احمد عباس، الجمعة (3 نيسان 2020)، عن ورود رسالة من الاتحاد الدولي لك...





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